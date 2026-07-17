İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 17 gözaltı

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığı ile güçlü bir koordinasyon içerisinde yasadışı bahis, sporda şiddet, bahis şikesi ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini bildirdi.

Futbolun; adalet, emek ve alın teriyle anılması, sahada verilen mücadelenin hiçbir şaibe gölgesinde kalmamasını temel ilke olarak benimsediklerini vurgulayan Gürlek, bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet, bahis şikesi ve yasadışı bahis iddialarına ilişkin önemli tespitlere ulaşıldığını bildirdi.

Bu kapsamda gerçekleştirilen soruşturmaya ilişkin bilgi veren Gürlek, şöyle devam etti:

"2020-2026 yıllarına ait bahis platformu verileri ile MASAK analizleri birlikte değerlendirilmiş, Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin, bahis hareketlerine ilişkin önemli bulgular elde edilmiş, 19 şüpheli hakkında bugün İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamlı soruşturmayı büyük bir hassasiyetle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları başarıyla icra eden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum."

Bakan Gürlek, temiz futbolun tesisi, sporun güvenilirliğinin korunması ve milletin vicdanını yaralayan hadiselerin aydınlatılması için adli süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü kaydederek, "Sporun ruhunu zedeleyen, futbolun güvenilirliğine gölge düşüren her türlü şaibeli yapı, ilişki ve eylemin üzerine kararlılıkla gidilecektir." ifadelerini kullandı.

17 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bahis ve şike iddialarına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında, Türkiye'de yerleşik olarak faaliyet gösteren yasal bahis sitelerinden futbol kulüplerindeki yöneticilere ait 2020-2026 arasını kapsayan veriler alındı.

Yapılan çalışmalarda, kulüplerinde yönetici olarak görev aldıkları dönemde bahis kuponları bulunan kişiler belirlendi.

Bahis yaptığı tespit edilen 19 şüpheli hakkında savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 17 şüpheli yakalanırken, 2 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler ile bahisle suçlandıkları dönemde görevli oldukları kulüpler şöyle:

"Ali Sancak (Adana Demirspor AŞ), Savaş Tatil (Adana Demirspor AŞ), Hasan Turan Güven (Altayspor Kulübü), Barış Orhunbilge (Altınordu Futbol Kulübü), Kemal Aydın (Balıkesirspor Kulübü), Ünsal Yamaner (Bandırmaspor Kulübü), Tolga Kırgız (Beşiktaş Jimnastik Kulübü), Kerem Gürel (Beşiktaş Jimnastik Kulübü), Ahmet Akçelik (Beşiktaş Jimnastik Kulübü), Hüseyin Gözütok (Bodrum Spor Faaliyetleri AŞ), Murat Şabablı (Boluspor Kulübü), Ali Şen (Boluspor Kulübü), Halil İbrahim Yavaş (Boluspor Kulübü), Ali Gürsoy (Boluspor Kulübü), Avni Akdemir (Erzurumspor Futbol Kulübü), Maruf Güneş (Galatasaray), Özgür Durşen (Gençlerbirliği Spor Kulübü), Sezgin Özkan (Gençlerbirliği Spor Kulübü) ve Ömer Çetin (Karaman Futbol Kulübü)"