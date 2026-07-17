Oğuzhan Uğur gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde emniyet güçleri, sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında Oğuzhan Uğur'un da yer aldığı 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Dosyada ilk etapta gözaltına alınan şüphelilerin verdikleri ifadeler yeni bulguları da beraberinde getirmişti.
Elde edilen bilgiler ışığında ikinci dalga operasyonu Jandarma ekipleri gerçekleştirmişti.
Soruşturmada bugüne kadar 18 şüpheli tutuklandı.