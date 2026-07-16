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Gündem
AA 16.07.2026 23:17

Türkiye'den Irak ve Cezayir'deki can kayıpları için taziye mesajı

Türkiye, Irak ve Cezayir'de meydana gelen iki ayrı olayda yaşanan can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Türkiye'den Irak ve Cezayir'deki can kayıpları için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın Basra vilayetinde Erbain vesilesiyle Kerbela'ya yürüyen çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasından derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kazada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın diğer açıklamasında ise Cezayir'in başkentindeki Muhammediye ilçesinde bulunan bir yetimhanede çıkan yangında, çoğu çocuk olmak üzere yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Cezayir halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.

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Dışişleri Bakanlığı Irak Cezayir
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