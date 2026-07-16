Beyaz Saray: Trump, Türkiye ziyaretinden büyük memnuniyet duydu

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın son NATO Zirvesi kapsamında Türkiye ile yürüttüğü temasları değerlendirdi.

"Başkan'ın Türkiye ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu biliyorum." diyen Leavitt, Trump'ın ayrıca NATO müttefiklerini ortak savunma için savunma harcamalarını artırmaya teşvik etmesinin üye ülkelerden olumlu karşılık görmesinden de memnun olduğunu söyledi.

Leavitt, "Ayrıca (Trump), Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeden de büyük memnuniyet duydu ve iki ülke arasındaki ikili ilişkiye değer veriyor." ifadelerini kullandı.