  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.07.2026 22:52

Beyaz Saray: Trump, Türkiye ziyaretinden büyük memnuniyet duydu

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'de düzenlenen son NATO Zirvesi'nden "büyük memnuniyet" duyduğunu belirtti.

Beyaz Saray: Trump, Türkiye ziyaretinden büyük memnuniyet duydu

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın son NATO Zirvesi kapsamında Türkiye ile yürüttüğü temasları değerlendirdi.

"Başkan'ın Türkiye ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu biliyorum." diyen Leavitt, Trump'ın ayrıca NATO müttefiklerini ortak savunma için savunma harcamalarını artırmaya teşvik etmesinin üye ülkelerden olumlu karşılık görmesinden de memnun olduğunu söyledi.

Leavitt, "Ayrıca (Trump), Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeden de büyük memnuniyet duydu ve iki ülke arasındaki ikili ilişkiye değer veriyor." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
NATO Donald Trump Beyaz Saray
Sıradaki Haber
İran Dışişleri Bakanlığı: ABD mutabakat zaptını ihlal ederek diplomasiye bir kez daha ihanet etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:07
Yaşanabilir bölgedeki gezegende ilk kez atmosfer keşfedildi
23:50
İran basını: ABD ordusu, İranşehr Havalimanı, Hamidiye kenti ve Bender Abbas’ta bir köprüyü hedef aldı
23:38
Vance, İsrail'in Amerikan siyaseti üzerinde "anlaşma ve çıkar" ayrımına dikkati çekti
23:16
Türkiye'den Irak ve Cezayir'deki can kayıpları için taziye mesajı
23:33
Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem
00:14
12. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi
Ev yangını ormanlık alana sıçradı
Ev yangını ormanlık alana sıçradı
FOTO FOKUS
Rekabet Kurumunun laboratuvarını ilk kez TRT Haber görüntüledi
Rekabet Kurumunun laboratuvarını ilk kez TRT Haber görüntüledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ