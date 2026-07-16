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Dünya
AA 16.07.2026 22:16

İran Dışişleri Bakanlığı: ABD mutabakat zaptını ihlal ederek diplomasiye bir kez daha ihanet etti

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin varılan mutabakatı ihlal ederek diplomasiye bir kez daha ihanet ettiğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı: ABD mutabakat zaptını ihlal ederek diplomasiye bir kez daha ihanet etti

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Washington yönetiminin, 18 Haziran tarihli mutabakatın tüm unsurlarını ihlal ederek geçersiz hale getirdiği savunuldu.

ABD'nin mutabakatın imzalanmasından yalnızca 20 gün sonra çeşitli maddeleri ihlal ettiği ve bunun tüm sonuçlarından Washington'un sorumlu olduğu belirtildi.

Washington yönetiminin müzakere süreci devam ederken 3'üncü kez diplomatik taahhütlerini bozduğu ileri sürülen metinde, bunun arabuluculuk mekanizmasına ve diyalog sürecine zarar verdiği ifade edildi.

ABD'ye "savaş suçu" suçlaması

Açıklamada, ABD'nin sivil altyapıyı hedef alan saldırılarının "savaş suçu" niteliğinde olduğu belirtildi.

İranşehr'deki askeri tesise, Huveyze'deki tahıl silosuna, Dehloran'daki içme suyu fabrikasına ve Çabahar'daki deniz gözetleme kulesine yönelik saldırıların uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin ihlali olduğu savunuldu.

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