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Dünya
AA 16.07.2026 22:46

Beyaz Saray: İran, ABD ile görüşmeye devam ediyor ve anlaşma yapmak istediğini ifade ediyor

Beyaz Saray, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından İran'ın ABD ile görüşmeye devam ettiğini ve anlaşma yapmak istediğini bildirdi.

Beyaz Saray: İran, ABD ile görüşmeye devam ediyor ve anlaşma yapmak istediğini ifade ediyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, günlük basın toplantısında, basın mensuplarının Orta Doğu ve ABD politikalarıyla ilgili sorularını cevaplandırdı.

Leavitt, "Aslında bu konuyu daha bir saat kadar önce Başkan (Donald Trump) ile görüştüm. ABD ordusunun vurduğu ağır darbelerin ardından İran, ABD ile bir anlaşmaya varma isteğini dile getirmeye devam ediyor." dedi.

"Mutabakat uyarınca Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere ateş açmamaları gerekiyordu"

Son günlerde ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına değinen Leavitt, bunun nedeninin İran'ın ABD ile imzaladığı mutabakat zaptını ihlal etmesi olduğunu savunarak, "Daha açık olmak gerekirse, imzaladıkları mutabakat zaptı uyarınca Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere ateş açmamaları gerekiyordu. Ne yazık ki bunu yaptılar ve bu son derece yanlış bir karardı." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü, Başkan Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın bu türden "aktif terör eylemleri gerçekleştirmesine seyirci kalmayacağını" belirtti.

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