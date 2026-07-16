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Dünya
AA 16.07.2026 22:13

İran basını: Ahvaz, Bender Abbas ve Keşm Adası'nda patlama sesleri duyuldu

ABD ordusunun saldırı başlattığını duyurmasının ardından Basra Körfezi'nde yer alan Ahvaz kenti ile Hürmüz Boğazı'ndaki Bender Abbas kenti ve Keşm Adası'nda patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

İran basını: Ahvaz, Bender Abbas ve Keşm Adası'nda patlama sesleri duyuldu
[Arşiv]

Mehr Haber Ajansı'na göre, Ahvaz, Bender Abbas ve Keşm Adası'nda patlamalar meydana geldi.

Olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

CENTCOM: İran'a yönelik yeni bir hava saldırısı başlattık

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapmıştı.

CENTCOM güçlerinin TSİ 21.00’de İran'a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığı belirtilen açıklamada, "İran askeri kapasitesinin daha da zayıflatılmasının hedeflendiği" ifade edilmişti.

Açıklamada, İran'a yönelik saldırıların art arda beşinci gecesinde de devam ettiği kaydedilmişti.

Önceki saldırılara dair yapılan açıklamalarda, bu saldırılarda İran güçlerine ağır kayıplar verdirileceği ve İran’ın Hürmüz Boğazı'nda sivillere ve ticari gemilere saldırma kapasitesinin zayıflatılacağı öne sürülmüştü.

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