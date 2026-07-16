Katar, İsrail medyasında yer alan İran saldırılarına onay verdiği yönündeki iddiaları yalanladı

Katar Uluslararası Medya Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, bazı İsrail medya kuruluşlarında yer alan Katar’ın İran’a yönelik saldırılara onay verdiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Açıklamada, İsrail basınında yer alan ve Katar’ın İran’a karşı saldırılara onay verdiğini öne süren haberlerin kesin bir dille reddedildiği belirtilerek, söz konusu iddiaların Katar’ı çatışmanın tarafı haline getirmeyi, ülkenin arabuluculuk konusundaki merkezi rolünü zayıflatmayı ve bölgede daha fazla gerilim ile kaosa yol açmayı amaçlayan kişiler tarafından ortaya atıldığı ifade edildi.

Katarlı yetkililerin, çatışmanın başlangıcından bu yana Katar’ın komşu ülkelere yönelik herhangi bir askeri saldırıya katılmadığını ve katılmayacağını defalarca vurguladığı kaydedildi.

"Katar’ın diplomatik çabalarının sekteye uğratılmasına izin verilmeyecek"

Uluslararası Medya Ofisi, bu tür yanıltıcı iddiaların Katar’ın diplomatik çabalarını sekteye uğratmasına izin verilmeyeceğini belirterek, ülkenin bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla koordinasyon içinde çatışmayı sona erdirmeye yönelik girişimlerini sürdüreceğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca Katar’ın, ilgili tüm tarafların endişelerini ele alan kapsamlı ve sürdürülebilir bir anlaşmaya ulaşılması amacıyla diplomatik çabalarına kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

İsrail Hayom gazetesi, bazı Körfez ülkelerinin İran’a yönelik saldırılara fiilen katıldığını ve Katar’ın da İran’a yönelik saldırılara onay verdiğini iddia etmişti.