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Türkiye
AA 16.07.2026 20:46

FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına operasyon: 11 tutuklama

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına operasyon: 11 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün güncel finans yapılanmasının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye götürüldü.

Savcılıktaki ifadeleri alınan şüphelilerden 11'i tutuklanmaları, 5'i "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 11 şüphelinin tutuklanmasına, 5 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

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