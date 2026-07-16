Ahbap soruşturmasında tutuklama kararının detayları ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen ve 14 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada, sulh ceza hakimliğinin 10 şüpheli hakkındaki karar yazısına ulaşıldı.

Yazıda, şüpheliler Haluk Levent, Kemal Ötünç, Şehmus Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay hakkında mevcut delil durumu itibarıyla kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller olduğu ifade edildi.

Bu deliller arasında, dosya kapsamında alınan beyanlar, hesap hareketlerine ilişkin bilgi ve belgeler, MASAK raporu, telefon incelemelerine ilişkin tutanaklar, kolluk tutanakları, tüm soruşturma evrakı ile Ahbap Derneğine ait malvarlığının eksiltildiğine ve derneğe ait olan taşınmazların elden çıkarıldığında dair somut delillerin yer aldığı belirtilen yazıda, derneğe bağış olarak gelen paralar ile dernek bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin incelemelerin ise sürdüğü kaydedildi.

Dosyadaki delillerin tamamen toplanmadığı aktarılan yazıda, 10 şüphelinin tutuklanmasına karar verildiği belirtildi.

Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Çalışmaların devamında 9 zanlı daha yakalanmıştı.

Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından buradan bırakılırken, 25 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.

Sulh ceza hakimliği, şüpheliler, Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay'ın tutuklanmasına karar vermişti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 17 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Buradaki işlemlerinin ardından 11 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti. Gözaltında bulunan 6 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.