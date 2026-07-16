Bakan Gürlek: Deprem bağışlarına ilişkin iddialar sonuna kadar incelenecek

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremzedelere ulaştırılmak üzere yapılan her bağışın ihtiyaç sahiplerine teslim edilmesi gereken kıymetli bir emanet olduğunu belirtti.

Bağışların amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesinin kamu vicdanı ile vatandaşların adalete ve devlete duyduğu güven açısından önemli olduğunu ifade eden Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesine karar verilmesinin önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Gürlek, söz konusu incelemeyle bağışların toplanmasından harcanmasına kadar bütün mali süreçlerin somut bilgi ve belgeler ışığında değerlendirileceğini ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılacağını belirtti.

"İddialar titizlikle araştırılıyor"

Türk milletinin dünyanın dört bir yanında yardım bekleyenlere destek olduğunu ve imkanlarını paylaşmaktan geri durmadığını vurgulayan Gürlek, yardımseverliğin ve dayanışma duygusunun istismar edilmesine izin verilmeyeceğini ifade etti.

Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurumların koordinasyonuyla iddiaların hukuk zemininde ve titizlikle araştırıldığını belirten Gürlek, hiçbir kişi, kurum veya yapının hukuki denetimin dışında olmadığını aktardı.

Gürlek, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Türk yargısı; algılara veya sosyal medya kampanyalarına göre değil, yalnızca somut delillere ve kanunlara göre hareket etmektedir. Milletimizin güvenine ve emanetine gölge düşüren iddialar sonuna kadar incelenecek; yardımseverlik duygusunu istismar eden hiçbir eylem karşılıksız bırakılmayacaktır" ifadelerini kullandı.