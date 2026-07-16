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Gündem
AA 16.07.2026 20:32

Bakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna’yı ziyareti kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edildi.

Bakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'da temaslarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybeden Ukraynalıların anıldığı Bağımsızlık Meydanı'nı ziyaret etti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fidan, Kiev'de görüştüğü Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sibiha'yla birlikte Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşamını yitiren Ukraynalıların anıldığı Bağımsızlık Meydanı'na gitti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Fidan ardından Kırım Tatarlarının Milli Lideri ve Ukrayna Milletvekili Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Çubarov ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir araya geldi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edildi.

Bakan Fidan’a Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından Ukrayna İkinci Derece Liyakat Nişanı takdim edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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