Bakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'da temaslarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybeden Ukraynalıların anıldığı Bağımsızlık Meydanı'nı ziyaret etti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fidan, Kiev'de görüştüğü Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sibiha'yla birlikte Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşamını yitiren Ukraynalıların anıldığı Bağımsızlık Meydanı'na gitti.

[Fotoğraf: AA]

Fidan ardından Kırım Tatarlarının Milli Lideri ve Ukrayna Milletvekili Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Çubarov ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir araya geldi.

[Fotoğraf: AA]

Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edildi.

Bakan Fidan’a Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından Ukrayna İkinci Derece Liyakat Nişanı takdim edildi.