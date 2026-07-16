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Dünya
AA 16.07.2026 19:22

Kanada'daki orman yangınlarının dumanı ABD'nin kuzeydoğusuna ulaştı

Kanada genelinde devam eden yüzlerce orman yangınından yükselen duman, ABD'nin kuzeydoğusuna ulaştı ve birçok bölgede hava kalitesini etkiledi.

Kanada'daki orman yangınlarının dumanı ABD'nin kuzeydoğusuna ulaştı

Kanada Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Kurumlar Arası Orman Yangın Merkezi (CIFFC) tarafından yapılan açıklamada, Kanada genelinde 830'dan fazla noktada orman yangınıyla mücadele edildiği belirtildi.

Amerikan ABC News'ün haberinde de, Kanada'daki yangınlardan kaynaklanan dumanın Ontario eyaleti üzerinden ABD'nin kuzeydoğusuna yayıldığı, aralarında New York kentinin de bulunduğu birçok noktada hava kalitesinin düştüğü ve görüş mesafesinin azaldığı aktarıldı.

Haberde yer alan görüntülerde, New York'ta gökyüzünün turuncu bir duman tabakasıyla kaplandığı anlar yer aldı.

"Bazı bölgelerde hava kalitesi sağlıksız seviyelere ulaştı"

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, kent geneline yayılan duman nedeniyle bazı bölgelerde hava kalitesinin sağlıksız seviyelere ulaştığını belirtti.

Mamdani, özellikle kalp ve akciğer hastaları, yaşlılar, hamileler ve çocukların dikkatli olması çağrısında bulundu.

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