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Türkiye
AA 16.07.2026 18:12

Ehliyetsiz sürücü drift yaptı, yayaya çarptı: 180 bin lira ceza

Isparta'da ehliyetsiz sürücünün drift yaptığı sırada yayaya çarptığı belirlendi. Sürücüye 180 bin lira ceza uygulanırken araç 60 gün trafikten men edildi.

Ehliyetsiz sürücü drift yaptı, yayaya çarptı: 180 bin lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 131 Cadde'de meydana gelen yaralanmalı trafik kazasına ilişkin inceleme yapıldı.

İncelemede, sürücü belgesi bulunmayan sürücünün otomobiliyle drift yaptığı sırada bir yayaya çarptığı tespit edildi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullanmak ve drift yapmak suçlarından toplam 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

Araç, 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Sürücü hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

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Isparta Drift Trafik Kazası
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