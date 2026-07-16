  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 16.07.2026 16:01

Orman yangınlarına yol açan fiillere ağır yaptırım

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaz döneminde artan orman yangınlarına karşı, vatandaşları ihmallere yönelik yaptırımlar konusunda uyardı.

Orman yangınlarına yol açan fiillere ağır yaptırım

Bakanlığın, NSosyal hesabından, orman yangınlarına yönelik cezalara ilişkin paylaşım yapıldı.

"Orman yangınlarına sebep olan ihmallerin 10 yıla kadar, kasten orman yakmanın ise müebbet hapisle cezalandırıldığını biliyor muydunuz?" ifadesi kullanılan paylaşımda, şu bilgiler yer aldı:

"İzin verilen yerler dışında ateş yakanlar veya yakılan ateşi tamamen söndürmeden terk edenler, ormanlara sönmemiş sigara izmariti veya yangına yol açabilecek atıklar bırakanlar, ormana 4 kilometre mesafede veya ilgili kanun kapsamındaki köy sınırları içinde anız-bitki örtüsü yakanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır."

İhmal sonucu yangına sebep olanlara 3 yıldan 10 yıla kadar hapis, kasten orman yakanlara 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 1000 günden 10 bin güne kadar adli para cezası, örgüt faaliyeti kapsamında orman yakanlara müebbet hapis ve 20 bin günden 25 bin güne kadar adli para cezası uygulandığı aktarılan paylaşımda, ölüm veya yaralanma meydana gelmesi halinde bu suçlardan dolayı ayrı cezalar uygulandığı kaydedildi.

ETİKETLER
Orman Orman Yangını Tarım ve Orman Bakanlığı
Sıradaki Haber
Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:36
Yalova'da 2 motosikletin karıştığı kazada karı koca öldü, 1 çocuk yaralandı
17:37
Hamas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu
17:32
İran: Silahlı kuvvetlerimiz her türlü senaryoya hazır
17:33
Ahbap Derneği ve tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu
16:27
Nasuh Mahruki gözaltına alındı
16:09
İran: ABD'nin Ahvaz'daki çocuk kanser hastanesi çevresine saldırısı savaş suçu
15 Temmuz'un 10. yılına özel 5 lira basıldı
15 Temmuz'un 10. yılına özel 5 lira basıldı
FOTO FOKUS
Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın
Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ