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Türkiye
AA 16.07.2026 12:35

İstanbul geçen yıl daha az göç alıp daha fazla göç verdi

Türkiye'nin en yüksek nüfuslu kenti İstanbul, 2025'te 2024'e kıyasla daha az göç alırken daha fazla göç verdi.

İstanbul geçen yıl daha az göç alıp daha fazla göç verdi

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan "İç Göç İstatistikleri"ne göre, 2025'te 2 milyon 475 bin 19 kişi iller arasında göç etti.

Ülke içinde şehir değiştirenler il bazında incelendiğinde, 3 büyük ilin hareketliliğin büyük kısmına ev sahipliği yaptığı görüldü.

Bu kapsamda, Türkiye'nin en yüksek nüfuslu kenti İstanbul, 2024'te 395 bin 485 göç alırken geçen yıl bu sayı 329 bin 912'ye geriledi.

İstanbul'dan göç edenlerin sayısı ise 2024'te 369 bin 453 iken geçen yıl 371 bin 258 olarak hesaplandı.

Böylece megakent, geçen yıl 2024'e göre daha az göç aldı, daha fazla göç verdi.

Ankara ve İzmir daha az göç aldı

Ülkenin diğer büyük 2 kenti Ankara ve İzmir ise 2025'te bir önceki yıla göre daha az göç aldı. Şehir değiştirerek Ankara'ya gelenlerin sayısı bir önceki yıl 202 bin 402 iken 2025'te 176 bin 833'e geriledi.

İzmir'de ise söz konusu sayılar sırasıyla 117 bin 889 ve 106 bin 83 oldu.

Böylece 3 büyük şehrin geçen yıl aldığı göç sayısı 612 bin 828, verdiği göç 615 bin 647 olarak hesaplandı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in 2024-2025 yıllarına ilişkin iç göç verileri şöyle:

İl 2024 2025
Göç Alma Göç Verme Göç Alma Göç Verme
İstanbul 395.485 369.453 329.912 371.258
Ankara 202.402 150.373 176.833 145.661
İzmir 117.889 102.040 106.083 98.728
Toplam 715.776 621.866 612.828 615.647
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