Türk çayı ihracatı yılın ilk yarısında 17,5 milyon doları aştı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, dünyada üzerine kar yağan tek çay olma özelliğine sahip Türk çayı, ocak-haziran döneminde 108 ülke, özerk ve serbest bölgeye satıldı.

Bu kapsamda yılın ilk yarısında 2 bin 602 ton çay ihraç edilerek 17 milyon 538 bin 5 dolar kazanç sağlandı. Belçika, Birleşik Krallık ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti en fazla çay ihraç edilen ilk 3 ülke oldu.

Türkiye'den ocak-haziran döneminde Belçika'ya 5 milyon 391 bin 866 dolarlık, Birleşik Krallık'a 3 milyon 507 bin 203 dolarlık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de 1 milyon 235 bin 560 dolarlık çay dış satımı yapıldı.

İhracatın yüzde 44'ü Rize'den

Rize'den de yılın ilk yarısında Belçika başta olmak üzere 20 ülkeye bin 575 ton çay ihraç edildi.

Ülke ihracatının değerde yüzde 44'ünü tek başına gerçekleştiren Rize, söz konusu ihracattan 7 milyon 685 bin 3 dolar kazanç sağladı.

"İhracatımızın artarak devam etmesini bekliyoruz"

DKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Mustafa Okutan, AA muhabirine, yılın ilk yarısında çay ihracatının beklentiler doğrultusunda seyrettiğini söyledi.

İhracatta özellikle katma değerli ve markalı ürünlerin payının artırılmasının önem taşıdığını belirten Okutan, "Yılın 6 ayında farklı coğrafyalara ihracatımızı sürdürdük. Geleneksel pazarlarımızdaki güçlü konumumuzu korurken Türk çayının yeni pazarlarda daha fazla yer bulmasını önemsiyoruz." dedi.

Okutan, Avrupa ülkelerinde ve Uzak Doğu'da Türk çayına yönelik ilginin artarak sürdüğünü belirterek, başta Belçika ve Birleşik Krallık olmak üzere mevcut pazarlardaki payın artırılmasının yanı sıra Körfez ülkeleri ve Kuzey Amerika'da yeni pazarlara ulaşılmasının ihracat açısından önem taşıdığını kaydetti.

Yılın ilk yarısındaki ihracat performansını olumlu değerlendirdiklerini ifade eden Okutan, "Türk çayının kalite ve marka değerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz. Yılın ikinci yarısında da ihracatımızın artarak devam etmesini bekliyoruz." diye konuştu.