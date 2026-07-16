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Eğitim
TRT Haber 16.07.2026 12:27

2026-AGS ve 2026-ÖABT sınav giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-AGS ve 2026-ÖABT oturumlarına başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

2026-AGS ve 2026-ÖABT sınav giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, 26 Temmuz'da uygulanacak Akademi Giriş Sınavı'nın (2026-MEB-AGS), 2026 Akademi Giriş Sınavı (2026-AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (2026-ÖABT) başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini, "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

2026-AGS için adaylar sınav günü saat 10.00'dan, 2026-ÖABT için 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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