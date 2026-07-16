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Dünya
AA 16.07.2026 12:29

Bahreyn ordusu: İran tarafından düzenlenen çok sayıda hava saldırısını önledik

Bahreyn ordusu, hava savunma sistemlerinin İran’ın ülkeye yönelik düzenlediği çok sayıda hava saldırısını engelleyerek imha ettiğini duyurdu.

Bahreyn ordusu: İran tarafından düzenlenen çok sayıda hava saldırısını önledik

Bahreyn Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, İran’ın Bahreyn'deki sivilleri hedef alan saldırılarıyla “saldırgan yaklaşımını sürdürdüğü” kaydedildi.

Açıklamada, Bahreyn hava savunma sistemlerinin “yüksek muharebe hazırlığıyla” çok sayıda İran hava saldırısını engelleyerek imha ettiği belirtildi.

Tüm silah ve birliklerin ülkeyi savunmak için en üst düzey hazırlık ve teyakkuz halinde olduğu aktarılan açıklamada, halka dikkatli olmaları, saldırılardan geriye kalan şüpheli cisimlere yaklaşmamaları ve bunları derhal yetkili makamlara bildirmeleri çağrısı yapıldı.

Askeri mühendislik birimlerinin söz konusu cisimlerle güvenli şekilde ilgilenmek üzere tam hazırlık içinde olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İran’ın füze ve insansız hava araçlarıyla sivilleri ve özel mülkleri hedef almasının uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu tekrarlandı.

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