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Dünya
AA 16.07.2026 13:41

Japonya'da ikinci başkent kurulacak

Japonya'da parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi, afet ve acil durumlarda Tokyo'nun temel işlevlerini sürdürebilecek "ikinci başkent" kurulmasını öngören tasarıyı kabul etti.

Japonya'da ikinci başkent kurulacak

Kyodo News'in haberine göre, Japonya Temsilciler Meclisinde, afet ve acil durumlarda Tokyo'nun temel işlevlerini sürdürebilecek yedek bir "ikinci başkent" kurulmasını öngören tasarı onaylandı.

İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ile koalisyon ortağı Japonya İnovasyon Partisi (JIP) tarafından sunulan tasarı, başbakanın nüfus ve ekonomik büyüklük gibi faktörleri göz önünde bulundurarak bir yedek başkent belirlemesine olanak tanıyacak.

Yasa tasarısına göre, başbakan, nüfus ve ekonomik büyüklük gibi kriterleri dikkate alarak valiliklerden gelecek başvurular arasından ikinci başkent olarak kullanılacak bölgeyi belirleyebilecek.

İktidar partileri, aday bölgelerin Tokyo ile aynı doğal afet risklerini taşımaması gerektiğini belirtiyor.

LDP ve JIP, mevcut yasama dönemi sona ermeden tasarının Danışmanlar Meclisinde de kabul edilerek yasalaşmasını hedefliyor.

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