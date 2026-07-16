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Dünya
AA 16.07.2026 14:38

Ukrayna Parlamentosu, Sergiy Koretski'nin yeni başbakan olarak atanmasını onayladı

Ukrayna Parlamentosu, Ukrayna devlet petrol ve doğal gaz şirketi Naftogaz'ın Genel Müdürü Sergiy Koretski'nin başbakan olarak atanmasını onayladı.

Ukrayna Parlamentosu, Sergiy Koretski'nin yeni başbakan olarak atanmasını onayladı
[Fotograf: Reuters]

Parlamentoya ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sergiy Koretski'nin başbakan olarak atanması için oylama yapıldığı, oturuma katılan milletvekillerinden 289'unun "evet" oyu kullandığı ifade edildi.

Öte yandan, Ukrayna'nın farklı şehirlerinde bu sabah Ukrayna Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov'un kabinede kalması talebiyle gösteriler düzenlendi.

Zelenski, hükümette değişikliğe gidileceğini açıklamıştı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 12 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin siyasi stratejisinde değişikliğe gitme kararı aldıklarını ve bu kapsamda hükümette revizyona gidileceğini duyurmuştu.

Ukrayna Parlamentosu, eski Başbakan Yuliya Sviridenko'nun istifa dilekçesini 14 Temmuz'da onaylamıştı.

Yerel basında, hükümetteki değişiklikler kapsamında bazı bakanların da değişebileceği öne sürülmüştü.

Sergiy Koretski kimdir?

Ukrayna'nın Lutsk kentinde 14 Mart 1978’de doğan Koretski, ülkesindeki Lutsk Teknik Üniversitesi ile İvano-Frankivsk Ulusal Petrol ve Gaz Teknik Üniversitesinden mezun oldu.

Ülkede özel sektörde farklı firmalarda görev alan Koretski, çeşitli dönemlerde parlamentoda milletvekillerinin danışmanlığını da üstlendi.

Ukrayna'nın en büyük petrol ve doğal gaz şirketi olan Ukrnafta'nın Genel Müdürlüğüne 2022'de atanan Koretski, 2025'ten bu yana ise Ukrayna devlet petrol ve doğal gaz şirketi Naftogaz'ın Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

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