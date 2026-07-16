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Dünya
AA 16.07.2026 13:40

Uganda'nın "Ebola'dan arındırılmış ülke" ilan edilmesi için gözlem süreci başlıyor

Ebola tedavisi gören son hastanın bugün taburcu edilmesinin ardından, Uganda'nın "Ebola'dan arındırılmış" ilan edilmesi için gerekli 42 günlük gözlem süreci başlayacak.

Uganda'nın "Ebola'dan arındırılmış ülke" ilan edilmesi için gözlem süreci başlıyor

Uganda'da Ebola tedavisi gören son hastanın bugün taburcu edilmesinin ardından, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kriterleri uyarınca ülkenin "Ebola'dan arındırılmış" ilan edilmesi için gerekli 42 günlük gözlem süreci başlayacak.

20 vaka tespit edildi, 2 kişi hayatını kaybetti

Uganda'da mayıs ayında ilan edilen son Ebola salgınında 20 doğrulanmış vaka tespit edilirken, iki kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, bir olası vaka ölümle sonuçlandı.

Ülkede son Ebola vakası haziranda kaydedildi.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Ebola Tıp Dünyası
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