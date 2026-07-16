Rusya, Ukrayna'nın askeri tesislerine saldırılarını sürdürüyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Odessa bölgesindeki askeri tesislerine yönelik saldırıları sürdürdüklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleriyle ilgili bilgi paylaşıldı.

İHA deposu ve sanayi fabrikası vuruldu

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin gece Kiev'deki askeri sanayi işletmeleri ile Odessa bölgesindeki limanlara yönelik saldırılara devam ettiği belirtilen açıklamada, gece düzenlenen saldırılarda Kiev’de uzun ve orta menzilli insansız hava araçlarının (İHA) montajının yapıldığı ve depolandığı “Rapid” lojistik şirketine ait sanayi fabrikası ve "Kiev-1" işletmesine ait İHA deposunun vurulduğu aktarıldı.

Odessa ve Yujnıy limanlarına saldırı düzenlendi

Odessa bölgesinde de askeri yük, yakıt ve yağ malzemelerinin sevkiyatı ve korunması için kullanılan Odessa ve Yujnıy limanlarına saldırı düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, “Odessa Limanı’nda ayrıca 5 yakıt ve yağ tankı, Çornomorsk Limanı’na geçiş yapan ve Ukrayna ordusu için yük taşıyan gemi, Yılan Adası bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Özel Harekat Kuvvetlerine ait bot vuruldu.” ifadesi kullanıldı.

Saldırı İHA'larla gerçekleştirildi

Açıklamada, saldırıların havadan ve karadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA’larla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, son günlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki askeri savunma işletmeleri başta olmak üzere Odessa ve Nikolayev (Mıkolayiv) bölgelerindeki limanlara saldırılar düzenlediklerini açıklamıştı.