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Dünya
AA 16.07.2026 12:13

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 73 bin 250'ye yükseldi

Katil İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 250'ye yükseldi.

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 73 bin 250'ye yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedeni ile 28 yaralının getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1127 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 643 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 800 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 250'ye, yaralı sayısının ise 173 bin 751'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze'de enkaz altında hâlen çok sayıda cenazenin bulunduğu ancak ekipman yetersizliği nedeniyle cenazelere ulaşılamadığı ifade edildi.

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