İran: ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine izin vermeyeceğiz

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının haberine göre Zülfikari, ABD saldırıları ve Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin saldırılarla bölgeyi güvensiz hale getirmeye devam ettiğini belirten Zülfikari, bölge dışından bir ülke olan ABD'nin hiçbir koşulda Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine izin vermeyeceklerini, bunun İran'ın "tavizsiz kırmızı çizgisi" olduğunu ifade etti.

Zülfikari, ABD'nin İran'ın altyapısını hedef alması durumunda bölgedeki tüm altyapıyı hedef alacakları ve onlardan hiçbir iz bırakmayacakları tehdidinde bulundu.