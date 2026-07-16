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Kültür-Sanat
AA 16.07.2026 11:38

Aydın'da 2 bin yıllık olimpik havuz gün yüzüne çıkarıldı

Aydın'daki 2 bin yıllık geçmişe sahip Tralleis Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, dönemin "olimpik" havuzlarından biri olarak değerlendirilen yüzme havuzu gün yüzüne çıktı.

Aydın'da 2 bin yıllık olimpik havuz gün yüzüne çıkarıldı

Efeler ilçesinde şehir merkezine 3 kilometre mesafede yer alan antik kentteki kazılar, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çekilmez başkanlığında yürütülüyor.

Zeytin ağaçlarının arasından yükselen antik kentteki kazılar, 40 bin metrekarelik hamam kompleksinde devam ediyor.

"Havuz yaklaşık 300 kişilik"

Prof. Dr. Murat Çekilmez, çalışmaların Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras" projesi kapsamında sürdüğünü bildirdi.

Kentin yüzme havuzunda geçen yıl başlayan kazıları bitirdiklerini anlatan Çekilmez, "Yaptığımız kazılarda 37 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde soğuk su yüzme havuzunu ortaya çıkardık. Antik Çağ'da bu soğuk su yüzme havuzları özellikle hamam komplekslerinin orta kısmında kullanılıyor. Tralleis'teki örnek yaklaşık 300 kişilik bir yüzme havuzu." diye konuştu.

Aydın'da 2 bin yıllık olimpik havuz gün yüzüne çıkarıldı

Çekilmez, özellikle sıcak yaz aylarında hamama gelen kişilerin havuzu serinlemek için kullandıklarını düşündüklerini anlatarak, yapının arkasında bir gymnasium (çok amaçlı eğitim kompleksi) olduğu için burada eğitim alan çocukların da yüzme havuzunu kullandığını tahmin ettiklerini söyledi.

Havuzun çevredeki antik kentlerdeki havuzlardan biraz daha büyük olduğuna dikkati çeken Çekilmez, şöyle devam etti:

"Bir günde 3-5 bin kişinin hamam-gymnasium kompleksini kullandığını düşünüyoruz. Burada eğitim alan çocukların profesyonel sporcu olmaları bekleniyordu. Yüzme de onlar için çok önemli olduğu için mutlaka her çocuk yüzmeyi öğreniyordu bu havuzlarda. Antik Çağ için olimpik sayılabilecek büyüklükte, burada sporcular yetiştirildiği için. Buradaki sporcular diğer kentlerdeki yarışmalara da katılıyor. O nedenle havuzun belirli ölçülerde olması gerekiyordu. Derinliğine baktığımızda Antik Çağ havuz standardı 1,5 metre, burada da 1,5 metre derinliğinde bir havuz görüyoruz."

Aydın'da 2 bin yıllık olimpik havuz gün yüzüne çıkarıldı

Kanalizasyon sistemi var

Yapının üstünün Antik Çağ'da da açık olduğunu anlatan Çekilmez, "Burada kaynak su kullanılıyordu. Yaklaşık 56 kilometre uzunluğunda bir su sistemimiz var. Kentin kuzeyindeki dağlardan buraya ulaşıyordu. Yaptığımız kazılarda özellikle suyun hızlı boşaltılmasıyla ilgili kanalizasyon sistemine de rastladık. Yani hızlı bir şekilde dolduruluyor ve kirlendiği zaman tekrar boşaltılıp temizleniyordu." diye konuştu.

Çekilmez, tüm çalışmaların tamamlanmasının ardından havuza su doldurmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Aydın'da 2 bin yıllık olimpik havuz gün yüzüne çıkarıldı

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Aydın Antik Kent Tarihi Eser
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