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Kültür-Sanat
TRT Haber 15.07.2026 10:55

15 Temmuz özel etkinliği TRT Bil Bakalım’da

TRT Bil Bakalım’ın 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’ne özel hazırlanan bilgi yarışması, 15-18 Temmuz tarihleri arasında uygulamanın Etkinlikler modunda kullanıcılarla buluşuyor. 50 sorudan oluşan etkinlik, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin tarihsel süreci ve yaşanan gelişmeleri interaktif bir deneyimle keşfetme imkânı sunuyor.

15 Temmuz özel etkinliği TRT Bil Bakalım’da

TRT’nin sevilen dijital bilgi yarışması uygulaması TRT Bil Bakalım, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’ne özel hazırladığı yeni etkinliği kullanıcılarına sunuyor.

15-18 Temmuz tarihleri arasında erişime açık olacak 50 soruluk etkinlikte, darbe girişimi sırasında yaşanan olaylardan sonrasında hayata geçirilen süreçlere kadar birçok konu yer alıyor.

15 Temmuz’un önemli anlarına ilişkin sorular

TRT Bil Bakalım’ın 15 Temmuz özel etkinliği, darbe girişimine ilişkin tarihsel süreci kapsamlı bir soru havuzuyla ele alıyor. Etkinlikte yaşanan kritik olaylar, darbe girişiminin gelişim süreci, kamu kurumlarının üstlendiği roller ve öne çıkan isimlere ilişkin sorular yer alıyor.

Katılımcılar, 15 Temmuz gecesinde yaşanan gelişmeleri bilgi yarışması formatında yeniden değerlendirerek tarihsel sürece ilişkin bilgilerini test edebiliyor.

TRT Bil Bakalım Play Store veya App Store’dan ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor.

15 Temmuz özel etkinliği TRT Bil Bakalım’da

15 Temmuz’a dair özel içerikler tabii ve TRT Dinle’de

15 Temmuz'u konu alan yapımlar, yakın tarihin önemli dönüm noktalarından birini farklı anlatım biçimleriyle yeni nesillere aktarıyor.

En Uzun Gece, Son Sefer gibi belgesel, dizi ve filmleriyle tabii; milli birlik, dayanışma ve vatan sevgisi gibi değerleri öne çıkarırken, izleyicilerin yaşanan olayları daha geniş bir perspektiften değerlendirmesine katkı sunuyor.

TRT Dinle de radyo tiyatroları ve zengin sesli içerikleriyle 15 Temmuz'un hafızasını dijital ortama taşıyor. 15 Temmuz Çarşamba günü yayınlanacak "Bir Destandır 15 Temmuz" radyo tiyatrosunun yanı sıra konuya ilişkin farklı içerikler, TRT Dinle üzerinden ücretsiz olarak dinlenebiliyor.

TRT Bil Bakalım ile her hafta yeni etkinlikler

TRT Bil Bakalım, her hafta yenilenen içerikleriyle bilgi yarışmalarını eğlenceli ve öğretici bir deneyime dönüştürüyor. Ücretsiz ve reklamsız olarak sunulan uygulama; tarih, bilim, coğrafya, sanat, spor, gastronomi, matematik ve yabancı dil gibi birçok kategoride binlerce soruyla kullanıcılarını buluşturuyor.

Etkinlikler modunda yer alan özel içeriklerle güncel ve anlamlı konulara odaklanan TRT Bil Bakalım, bilgiye dayalı keyifli bir yarışma deneyimi sunmaya devam ediyor.

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