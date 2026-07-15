FETÖ'nün Avrupa'ya kaçış rotasına geçit verilmedi: 5 bin 33 şüpheli yakalandı

FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrası yargılanmaktan kurtulmayı planlayan örgüt üyelerinden bazıları Edirne üzerinden Yunanistan'a kaçmayı denedi.

54. Mekanize Piyade Tugayı, 4. Mekanize Piyade Tugayı, 9. Hudut Tugayı, Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri ise düzensiz göçmenlerin arasına sızarak ya da farklı terör örgütlerinin iş birliğiyle kaçmaya çalışan çok sayıda FETÖ zanlısının sınırdan geçişine izin vermedi.

Güvenlik güçleri, FETÖ'nün hain darbe girişimine kalkıştığı 15 Temmuz 2016'dan bu yana sınır hattında 5 bin 33 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler arasında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen asker, hakim, savcı, öğretmen, polis, akademisyen ve avukatların olduğu belirlendi.

Yakalananların içinde örgütün önemli isimleri de var

Darbe girişimi gecesi Ankara Gazi Orduevi'nde bir düğüne katılan dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'yi alıkoyarak Akıncı Üssü'ne götürenler arasında yer alan Halil Kumcu, 2017'de hudut birliği askerlerince sınırdan geçmeye çalışırken yakalanarak tutuklandı. Kumcu, 475 sanıklı Akıncı Üssü davasının Kasım 2020'deki karar duruşmasında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Hudut askerlerinin yakaladıkları arasında yer alan, hakkında "Halkı Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kapatılan Nokta dergisinin yöneticisi Murat Çapan da cezaevine gönderildi.

Örgütün Kolombiya sorumlusu Yunus Yaman ise 2017 yılında Edirne sınırında yakalanarak İstanbul'da tutuklandı.

İpsala'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptığı sırada "FETÖMETRE" uygulamasıyla deşifre edilen eski albay Mahmut Erel de jandarmadan kaçamadı. Erel, 2019'da "silahlı terör örgütüne üyelik"ten Ankara'da tutuklandı.

Diğer terör örgütlerinin üyeleriyle kaçmayı denediler

İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde mavi kategoride yer alan terör örgütü MLKP üyesi Azimet Ceyhan'ın yakalandığı grup içerisinde FETÖ şüphelisi iki eski subay ile terör örgütü PKK üyesi bir kadın da 30 Mayıs 2019'da gözaltına alındı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen, Meriç Nehri'ni geçerek Yunanistan'a kaçmaya çalışırken 2022 yılı haziran ayında yakalandı. Sümeyye Gülen'in de aralarında olduğu 4 FETÖ üyesi tutuklandı.

FETÖ üyelerinin Yunanistan'a kaçış planları yazışmalarına yansıdı

FETÖ'nün sözde "imamı"nın örgüt üyelerini Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçırmak için yaptığı çalışmalar ise telefon mesajlaşmalarında tespit edildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ üyelerinin yazışmaları deşifre edildi.

Savcılıkça tespit edilen FETÖ üyelerinin WhatsApp üzerinden yaptığı yazışmalarda, "Gelecek olanlar varsa aralık sonuna kadar gelsinler. Ocak ayında Meriç Nehri'nin debisi yükselecek. Biraz zor yani, özellikle ailelerin geçmesi biraz zor olacak. Şubat ayları sıkıntılı geçiyor çünkü", "Bu gece İstanbul'dan iki kardeşimizi geçireceğim", "Yunanistan'daki dostlara selam söyleyin", "Çarşamba için 1 kişilik eksik var, acil çıkacak varsa haberim olsun", "Biraz sıra var, sizi arayacağım. En azından botu alsak bot şişirme provası yaptırsak", "Bota binerken zorlandınız mı? Suyun içinde kütükler var mıydı? Botla nehirden geçerken neler yaşadınız? Harita üzerinde Yunanistan'a geçtiğiniz noktayı gönderebilir misiniz? Yunanistan'a kasabaya gidince neler yaptınız? Polisin size karşı tavrı nasıldı? Polis sizi nereye götürdü? Nereye gittiniz, nerede kaldınız?" gibi ifadeler dikkati çekti.

Güncel öğrenci yapılanması çökertildi

2025 yılının aralık ayında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca Edirne merkezli FETÖ'nün "güncel öğrenci yapılanmasına" operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma çerçevesinde iletişim tespitleri ve MASAK raporu doğrultusunda, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde Edirne, İstanbul, Bursa, Bilecik ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon yapıldı.

Aralarında Trakya Üniversitesinin mevcut ve mezun öğrencilerinin de bulunduğu 12 zanlı, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 15 cep telefonu, 12 sim kart, 6 tablet, 11 dizüstü bilgisayar, 6 hafıza kartı, 6 harddisk, 5 harici bellek, FETÖ ile iltisaklı olduğu için kapatılan bir yayınevinden çıkan kitap, 6 bin dolar, 184 bin lira ve 61 gram altın ele geçirildi.

Örgütün güncel öğrenci yapılanması içerisinde olduğu belirlenen 6 zanlı tutuklandı.

Kaçma girişimleri devam ediyor

Mayıs ayında Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yurt dışına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan şüphelilerin olabileceği bilgisi üzerine ilçe girişinde bir otomobili durdurdu, araçta yapılan kontrollerde FETÖ üyeliği nedeniyle görevlerinden ihraç edilmiş 4 hakim gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Haziran ayında da yine sınır hattından kaçma girişiminde bulunan meslekten ihraç ÖSYM uzmanı, Sayıştay başdenetçisi, asker ve öğretmenlerden oluşan 6 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.