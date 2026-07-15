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Gündem
TRT Haber 15.07.2026 10:29

Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "15 Temmuz, vatan toprağında yükselen direnişin, sarsılmaz bir cesaretin adıdır. O gece, karanlığa karşı yürekleriyle ışık olan kahramanlarımız, millet iradesinin sesi, istiklalimizin onurlu neferleri oldu." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle "Zafer Bizim" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"15 Temmuz, vatan toprağında yükselen direnişin, sarsılmaz bir cesaretin adıdır. O gece, karanlığa karşı yürekleriyle ışık olan kahramanlarımız, millet iradesinin sesi, istiklalimizin onurlu neferleri oldu. Demokrasimiz uğruna verilen bu büyük mücadele ve gösterilen fedakarlık, milletimizin hafızasında daima yaşayacaktır. 15 Temmuz destanını yazan aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum."

Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı

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