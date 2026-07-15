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Gündem
TRT Haber 15.07.2026 10:16

Bakan Fidan: Hain terör örgütünün yaşam alanı bulmasına izin vermeyeceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "15 Temmuz, millet iradesinin hiçbir vesayet odağına, hiçbir ihanet şebekesine ve hiçbir karanlık girişime teslim olmayacağını tüm dünyaya ilan ettiğimiz tarihtir." ifadesini kullandı.

Bakan Fidan: Hain terör örgütünün yaşam alanı bulmasına izin vermeyeceğiz

Bakan Hakan Fidan, NSosyal hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, millet iradesinin hiçbir vesayet odağına, hiçbir ihanet şebekesine ve hiçbir karanlık girişime teslim olmayacağını tüm dünyaya ilan ettiğimiz tarihtir. FETÖ'nün (Fetullahçı Terör Örgütü) hain darbe girişimi; Sayın Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) kararlı liderliği, milletimizin eşsiz cesareti ve devletimizin sarsılmaz iradesi sayesinde bertaraf edilmiştir. Tankların, silahların ve tehditlerin millet iradesini susturabileceği yanılgısına kapılanlar, meydanlarda devletine sahip çıkan milyonların karşısında hezimete uğramıştır.

O gece meydanlarda ortaya konulan birlik ve beraberlik ruhu, Türkiye üzerinde yapılan hesapları boşa çıkarmıştır. Devletimizin bekasına, milletimizin huzuruna ve ülkemizin bağımsızlığına yönelen her tehdide karşı mücadelemiz, bugün de sınırlarımızın içinde ve ötesinde aynı kararlılık ve tavizsiz anlayışla devam etmektedir. Bu hain terör örgütünün hiçbir ülkede, hiçbir kurumda ve hiçbir yapı içinde kendisine yaşam alanı bulmasına asla izin vermeyeceğiz."

15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitleri rahmet ve minnetle anan, gazilere de şükranlarını sunan Fidan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun." dedi.

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