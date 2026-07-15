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Gündem
TRT Haber 15.07.2026 11:07

Duran: 15 Temmuz 2016 eşsiz destanla hafızalara kazınan bir gün

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Milletlerin tarihinde unutulmayan dönüm noktaları vardır. 15 Temmuz 2016 da aziz milletimizin iradesine, bağımsızlığına ve devletine sahip çıkarak yazdığı eşsiz destanla hafızalara kazınan böyle bir gündür" mesajını paylaştı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin bir mesaj paylaştı.

"Milletlerin tarihinde unutulmayan dönüm noktaları vardır. 15 Temmuz 2016 da aziz milletimizin iradesine, bağımsızlığına ve devletine sahip çıkarak yazdığı eşsiz destanla hafızalara kazınan böyle bir gündür." diyen Duran, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, aziz milletimizin cesareti, feraseti ve sarsılmaz direnişiyle yazılan bu destan; millî iradenin hiçbir güç tarafından esaret altına alınamayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir. O gece ortaya konulan kararlılık, yalnızca hain darbe girişimini bertaraf etmekle kalmamış; Türkiye’nin istikbalini ve demokrasi yolculuğunu da güvence altına alan tarihî bir dönüm noktası olmuştur.

 

15 Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak; sadece aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize duyduğumuz vefanın değil, gelecek nesillere karşı taşıdığımız sorumluluğun da bir gereğidir. Çünkü güçlü devletler, yalnızca sahip oldukları imkânlarla değil; tarihine, değerlerine ve millî hafızasına sahip çıkan milletleriyle ayakta kalırlar.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 10. yıl dönümünde, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyor; kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

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