TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 15 Temmuz mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, 15 Temmuz 2016'nın, Türk milletinin hafızasına ihanetin karanlığıyla, cesaretin aydınlığı arasında yaşanan ağır bir imtihan olarak kazındığını belirten Kurtulmuş, o gece millet olma bilincinin bir kez daha soyut bir fikir olmaktan çıktığına, bu bilincin sokakta, meydanda, köprüde ve Meclis önünde can pahasına ortaya konan apaçık bir eyleme dönüştüğüne işaret etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"O gece, inançlarına, değerlerine ve ortak vatanlarına bağlılığı hayatının merkezine koyanlarla, kumpasın piyonları karşı karşıya geldiler ve 15 Temmuz, milletimizin milli hafızasına kazınmış büyük bir direniş destanı olarak tarihe geçti. 15 Temmuz 2016 gecesi, tarihinde ikinci kez gazilik şerefini kazanan Türkiye Büyük Millet Meclisinin açık tutulması ve tüm siyasi partilerden milletvekillerimizin aynı çatı altında yer alması, demokrasi tarihimizin müstesna sayfalarından biri olarak ayrıca kayda geçti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. O gece tanklara, kurşunlara göğsünü siper eden, meydanları doldurup demokrasi destanı yazan milletimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Cenab-ı Allah milletimize bir daha böylesi bir ihanet gecesi yaşatmasın."