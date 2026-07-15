Vesayet zincirlerinden milli güce: Türkiye Yüzyılı

FETÖ’cülerin temizlenmesi, Türkiye’nin ayağındaki prangaların parçalanması anlamına geliyordu. O gece meydanlarda tecelli eden milli ruh, bugün yerli ve milli savunma sanayiinden uzaya, diplomasiden dev ekonomi projelerine kadar her alanda yaşanan yükselişin temeli oldu…

FETÖ’nün temizlenmesi süreci Türkiye’nin sadece iç güvenliğini değil, diplomasisini ve bölgesel stratejilerini de kökten değiştirerek bir "Yükseliş dönemi" başlattı.

“Terörsüz Türkiye” hedefi

Yıllardır enerjisini ve kaynaklarını terörle mücadeleye ayırmak zorunda bırakılan Türkiye, bugün 'Terörsüz Türkiye' idealinin huzuruyla dev bir kalkınma hamlesine imza atıyor.

FETÖ’cü generallerin ve personelin tasfiyesinden sonra başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı, TSK’nın operasyonel kabiliyetinin sızmalardan temizlendikten sonra ne kadar arttığının ilk kanıtı oldu.

Zeytin Dalı'ndan Barış Pınarı'na, Mavi Vatan'dan Gök Vatan'a kadar uzanan bu kutlu yürüyüş 'Terörsüz Türkiye' vizyonunun en somut meyvesi oldu.

İstihbarat birimlerinin FETÖ’den arındırılması, Türkiye’nin dışarıya bağımlı olmadan kendi istihbaratını üretmesini ve terör örgütlerine karşı nokta operasyonlar yapabilmesini sağladı.

"Gizli ellerce" engellenen projeler birer birer hayata geçirildi

Türkiye, devletin stratejik kurumlarına sızan FETÖ unsurlarını temizledikçe, savunma sanayiinde on yıllardır engellenen projeler birer birer hayata geçirdi.

"Milli Teknoloji Hamlesi" meyvelerini verirken; Türk ordusu bugün karada, denizde ve havada dünyanın en modern ve yerli ordularından biri haline geldi.

Savunma sanayiinde oyun değiştirici

Türkiye artık sadece pazar değil, dünya devlerine kafa tutan bir teknoloji ihracatçısı konumuna yükseldi.

Yerli motor projelerinden milli mühimmata kadar pek çok alanda "yapılamaz" algısı oluşturan yapıların tasfiyesi, Türk mühendislerinin önündeki en büyük psikolojik ve teknik barajı yıktı.

Türkiye, savunma sanayiindeki başarısıyla sadece araç, mühimmat veya sistem üretmiyor; aynı zamanda özgüvenini ve tarihin kendisine yüklediği liderlik misyonunu yeniden inşa ediyor.

FETÖ gibi bir ihanet hançerinin gölgesinden kurtulan Türkiye, bugün Malazgirt’ten Çanakkale’ye uzanan o sarsılmaz ruhu, KAAN’ın kanatlarına, TCG Anadolu’nun gövdesine ve ALTAY’ın zırhına nakşetti.

Türkiye, bugün kendi sınırlarını bizzat kendi evlatlarının tasarladığı silahlarla koruyor.

Havacılıkta oyun değiştirici

FETÖ unsurlarının "hayal" dediği KAAN, gökyüzüyle buluşarak Türkiye'yi dünyada bu teknolojiyi üretebilen 5 ülkeden biri yaptı. Bayraktar TB2 ile başlayan süreç; AKINCI ve insansız savaş uçağı KIZILELMA ile taçlandı.

ANKA-3 hayalet insansız uçak teknolojisiyle Türkiye, stratejik derinliğini artırdı. Eğitim uçağı ve hafif taarruz uçağı sınıfında dışa bağımlılık sona erdi. Yerli motorla uçan Gökbey helikopteri ve terörle mücadelede rüştünü ispatlayan ATAK helikopterleri seri üretime geçti. Yerli hava savunma sistemlerimiz olan HİSAR, SİPER ve KORKUT'un tek bir merkezden yönetilmesini sağlıyor. Bu sistem, Türkiye'nin katmanlı hava savunmasında hiç kimseye muhtaç olmadığını dünyaya ilan ediyor.

Karada NATO standartlarının ötesinde

Yeni nesil sistemlerle donatılan ALTAY tankı, seri üretim aşamasıyla Türk kara gücünün vurucu gücü oldu. Dünyanın en iyi kundağı motorlu obüslerinden biri kabul edilen FIRTINA, yerli motor hamlesiyle tamamen millileşti.

EJDER YALÇIN, KİRPİ ve VURAN gibi araçlar, bugün onlarca ülkeye ihraç edilerek küresel bir marka haline geldi. Roketsan ve ASELSAN imzalı; Cirit, MAM-L, SOM ve ATMACA füzeleri ile ordumuzun vuruş hassasiyeti yüzde 100’e yaklaştı.

Denizcilikte yerlilik oranı zirvede

Dünyanın ilk SİHA gemisi olarak envantere giren TCG Anadolu, Türk Deniz Kuvvetleri'ne küresel ölçekte güç aktarım kabiliyeti kazandırdı. TCG İstanbul ile başlayan süreçte, radarından silah sistemine kadar yerli imkanlarla donatılan gemiler denizlerde bayrak gösteriyor.

Havadan bağımsız tahrik sistemli denizaltılar ile Türkiye, su altında da teknolojik üstünlüğü ele alıyor. SANCAR, ULAQ ve SALVO gibi insansız deniz araçları, Ege ve Akdeniz'de "sürü" konseptiyle savunma konseptini değiştiriyor.

Dış politikada prangalardan kurtulduk

FETÖ, uzun yıllar boyunca Türk diplomasisini Batılı odakların çıkarlarıyla uyumlu hale getirmeye çalışan bir "vesayet aracı" olarak görev yaptı. Bu yapının temizlenmesiyle Türk dış politikası tam bağımsızlık eksenine oturdu.

Temizlik sonrası Türk dışişleri, artık yabancı başkentlerin değil, sadece Ankara’nın çıkarlarını önceleyen bir yapıya büründü. Bu sayede Türkiye; Ukrayna krizinde arabulucu, Libya’da oyun kurucu, Karabağ zaferinde stratejik ortak ve Türk Devletleri Teşkilatı’nda kurucu lider konumuna yükseldi.

Diplomatik alandaki bu yükselişle birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Dünya 5’ten Büyüktür" haykırışını küresel bir politika haline geldi.

15 Temmuz darbe girişiminin millet tarafından püskürtülmesi ve ardından gelen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, devlet mekanizmasındaki vesayet kalıntılarını ortadan kaldırdı.

FETÖ’nün temizlenmesiyle Türkiye, 2026 yılı itibarıyla enerji arz güvenliğinden gıda koridoruna kadar her kritik küresel meselede masanın en başında yer alan bir lider ülke haline geldi.

FETÖ sonrası ekonomik bağımsızlık: Yerli enerji ve finans

Ekonomik yükselişin arkasındaki en büyük güç, enerjide dışa bağımlılığın azalması ve finansal kurumların millileşmesidir.

Fatih, Kanuni ve Yavuz sondaj gemilerimizin Karadeniz’de keşfettiği 710 milyar metreküplük dev doğal gaz rezervi, Türkiye’nin enerji arz güvenliğinde tarihi bir dönüm noktası oldu. Bu keşif, Türkiye’nin yıllık doğal gaz ihtiyacının önemli bir kısmını yerli kaynaklarla karşılamasını sağlarken, cari açığın kapatılmasında da en büyük kozlardan biri oldu.

Gabar Dağı’nda keşfedilen yüksek kaliteli petrol, Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltma kararlılığının bir sembolü. Günlük üretim kapasitesinin 100 bin varile çıkarılması hedefiyle Türkiye, enerji ithalatçısı konumundan enerji üssü konumuna hızla gidiyor.

FETÖ sonrası dönemde "Milli Enerji ve Maden Politikası" ile rotasını tam bağımsızlığa kıran Türkiye, Eskişehir Beylikova'daki dev keşfiyle dünyada kartların yeniden karılmasına neden oldu. Artık Türkiye, sadece maden çıkaran bir ülke değil, yüksek teknoloji çağının en kritik hammaddesini kontrol eden dünyadaki sayılı güçten biri.

Dünyanın en büyük ikinci rezervi

Eskişehir Beylikova’da 694 milyon tonluk Nadir Toprak Elementi rezervi keşfedildi. Yeni keşif Çin’in ardından dünyadaki en büyük ikinci yatak olarak tescillendi. Bu keşifle Türkiye, küresel tedarik zincirinde Batılı devletlerin en büyük alternatifi ve yeni merkezi haline geldi.

Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat

Türkiye, 15 Temmuz sonrası devletin her kademesinde gerçekleştirdiği temizlikle beraber, ekonomik bağımsızlığını da tahkim ederek "Yatırım, İstihdam, Üretim ve İhracat" odaklı yeni bir döneme girdi.

Türkiye, küresel tedarik zincirlerindeki kırılmaları fırsata çevirerek ihracat menzilini ve hacmini devasa boyutlara ulaştırdı.

2025 yılı sonu itibarıyla Türkiye, yıllık ihracatını 273,4 milyar dolara çıkararak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Savunma sanayii: İhracatın yüksek teknoloji lokomotifi

FETÖ’nün sabotajlarından kurtulan milli savunma projeleri, bugün Türkiye’nin en yüksek katma değerli ihraç kalemi haline geldi.

10 milyar dolar sınırı aşıldı : 2025 yılında savunma ve havacılık sanayii ihracatı 10,54 milyar dolara ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 48’lik muazzam bir artış gösterdi.

Türkiye artık sadece İHA ve SİHA değil; zırhlı araçlar, deniz platformları ve mühimmat sistemlerinde Avrupa’dan Orta Doğu’ya kadar dev bir coğrafyanın ana tedarikçisi konumunda.

Teknolojik şahlanış: Togg ve yerli sanayi devrimi

Ekonomik bağımsızlığın sadece yeraltı kaynaklarıyla değil, yüksek teknoloji üretimiyle mümkün olacağı inancıyla "Milli Teknoloji Hamlesi" başlatıldı.

“Türkiye Yüzyılı” mührü

Yıllarca 'yapamazsınız' diyenlere, içeriden çarkı bozanlara ve istikbalimizi ipotek altına alanlara karşı; Türk mühendisinin zekası, Mehmetçiğin cesareti ve devletin çelikten iradesiyle yeni bir devrin kapısı aralandı.

Bugün, gök kubbemizde yankılanan motor sesleri sadece birer makinenin değil, tam bağımsız bir Türkiye’nin ve 'Türkiye Yüzyılı'nın gür sesi.

Bugün Türkiye, savunma sanayiinden tekstile, otomotivden gıdaya kadar 200’den fazla ülke ve bölgeye ürün gönderen bir küresel üretim üssü.

15 Temmuz’da millete ve ekonomiye kurulmak istenen tuzak, yerini "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma yolunda kararlı bir yürüyüşe bıraktı.

FETÖ sonrası dönemde birbiri ardına kırılan ihracat rekorları, düşmana korku veren savunma sanayii ürünleri ve mazlumların umudu olan Türk diplomasisi; küllerinden doğan bir devin başarı hikayesi.