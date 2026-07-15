Katil İsrail'in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarında can kaybı 73 bin 246'ya çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte hastanelere 13 yeni cenaze ile 18 yaralının ulaştırıldığı belirtildi.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 11 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 1123'e, yaralı sayısının 3 bin 616'ya ulaştığı, enkaz altından çıkarılan cenaze sayısının ise 800 olduğu kaydedildi.

Yaralı sayısı 173 bin 727'ye yükseldi

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 246'ya, yaralı sayısının ise 173 bin 727'ye yükseldiği ifade edildi.

Gazze'de halen enkaz altında kalan çok sayıda cenazenin bulunduğu ancak sağlık ekiplerinin yetersizliği sebebiyle ulaşılamadığı aktarıldı.