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Dünya
AA 15.07.2026 13:36

Almanya'nın güney bölgelerinde şiddetli yağışlar su baskınlarına yol açtı

Almanya'nın güney bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın su baskınlarına ve ağaçların devrilmesine yol açtığı bildirildi.

Almanya'nın güney bölgelerinde şiddetli yağışlar su baskınlarına yol açtı
[Temsili Fotoğraf: AFP Arşiv]

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Baden-Württemberg eyaletinin Reutlingen kenti ve çevresinde bu sabah etkili olan şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle caddeler sular altında kaldı.

Reutlingen'in bazı kesimlerinde bir süre elektrik kesintisi yaşandı.

Bavyera eyaletinin Nürnberg kenti ve çevresinde ise dün akşam etkili olan fırtına ve şiddetli yağış, su baskınlarına ve ağaçların devrilmesine neden oldu.

Nürnberg İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, acil çağrı merkezine 5 saat içinde yaklaşık 3 bin acil durum çağrısı yapıldığı belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin en fazla devrilen ağaçlar, zarar gören çatılar ile bodrum katları ve caddelerdeki su baskınları nedeniyle çalışma yürüttüğü aktarılan açıklamada, trafik kazalarının da meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, olaylarda çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisi paylaşılırken, devrilen ağacın altında kalan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Olumsuz hava koşullarından Nürnberg Havalimanı'nın da etkilendiği ve bir süre uçuşların gerçekleştirilemediği belirtilen açıklamada, ekiplerin havalimanında fırtına ve şiddetli yağışların yol açtığı sel ile altyapıdaki hasarların giderilmesi için çalışma yürüttüğü ifade edildi.

Öte yandan Alman Meteoroloji Dairesinden (DWD) yapılan açıklamada, ülkenin güney bölgeleri için bugün öğleden sonra yer yer şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Metrekareye 40 litreye kadar yağış düşebileceği belirtildi.

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