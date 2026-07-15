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Gündem
AA 15.07.2026 14:08

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki törene katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe'deki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çiçek demeti bıraktı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki törene katıldı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve beraberindeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısının karşısında yer alan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki törene katıldı.

Tören alanına, şehit yakınları ve gazilerle beraber gelen Yılmaz, anıta çiçek demeti bırakarak, dua etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki törene katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Göktaş, daha sonra şehit yakınları ve gazilerle bir süre sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Törende, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu ve Mehteran Birliği de marş icra etti.

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Cevdet Yılmaz 15 Temmuz
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