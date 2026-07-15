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Gündem
TRT Haber 15.07.2026 14:50

İletişim Başkanı Duran: 15 Temmuz'u gelecek nesillere aktarmak ortak sorumluluğumuzdur

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "15 Temmuz'u unutmamak, unutturmamak ve gelecek nesillere aktarmak ortak sorumluluğumuzdur" dedi.

İletişim Başkanı Duran: 15 Temmuz'u gelecek nesillere aktarmak ortak sorumluluğumuzdur
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10. yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirilen "İrade Bizim, Zafer Bizim" temalı Demokrasi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü ve Koşusu hakkında açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda; Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle binlerce vatandaşın katılımıyla düzenlenen etkinliğe ilişkin Duran, atılan her adımın bir kararlılık göstergesi olduğunu vurguladı.

"Bağımsızlığımıza sahip çıkma kararlılığımızın nişanesi"

Program kapsamında profesyonel sporcuların katılımıyla düzenlenen Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu'nun anlamlı bir buluşma olduğunu belirten Duran, şu değerlendirmelerde bulundu;

Atılan her adım; bağımsızlığımıza, demokrasimize ve millî iradeye sahip çıkma kararlılığımızın güçlü bir nişanesi oldu. 15 Temmuz’u unutmamak, unutturmamak ve gelecek nesillere aktarmak ortak sorumluluğumuzdur. Aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaya, kahraman gazilerimizin fedakârlığını daima minnetle anmaya ve milletimizin yazdığı bu demokrasi destanını aynı bilinç ve kararlılıkla yaşatmaya devam edeceğiz. 

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