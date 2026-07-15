İngiltere’de 16 ve 17 yaşındaki gençlere gece yarısı sosyal medya kısıtlaması geliyor

İngiltere'de gençlerin dijital güvenliği ve sağlığına yönelik tartışmalar yeni bir yasal düzenlemeyle farklı bir boyuta taşınıyor.

Hükümetin planına göre; Instagram, TikTok ve YouTube gibi popüler uygulamalar, gece yarısından itibaren sabah saat altıya kadar 16 ve 17 yaşındaki kullanıcılar için otomatik olarak erişilemez hale gelecek.

Düzenleme kapsamında ayrıca gençlerin sosyal medyada uzun saatler geçirmesine neden olan "otomatik oynatma" ve "sonsuz kaydırma" gibi bağımlılık yapıcı özelliklerin de varsayılan olarak kapatılması hedefleniyor. Ancak bu kısıtlama, gençlerin hesap ayarlarını değiştirmesiyle devre dışı bırakılabilecek.

Uygulamanın esnekliği tartışma yarattı

Yeni düzenleme, kullanıcıların bu kısıtlamayı ayarlardan kapatabilmesine olanak tanıdığı için çocuk güvenliği savunucuları ve muhalefet tarafından yetersiz bulunuyor.

Kampanyacılar, gençlere kapatılabilir bir engel sunmanın etkili bir çözüm olmayacağını savunurken, muhalefet temsilcileri de kolayca devre dışı bırakılabilen bir gece yarısı yasağının somut bir sonuç vermeyeceğini öne sürüyor.

Hükümet yetkilileri ise bu kısıtlamanın bağımlılık yapıcı algoritma engelleriyle birleştiğinde İngiltere'yi teknoloji şirketlerini denetleme konusunda dünyadaki en kararlı ülkelerden biri yapacağını belirtiyor.

Uzmanlar olası risklere karşı uyarıyor

Planlanan önlemler uzmanlar arasında da farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bazı dijital haklar uzmanları, gece yarısı kısıtlamasının hassas durumdaki veya yardıma ihtiyacı olan gençlerin gece saatlerinde güvenilir destek kaynaklarına ulaşmasını engelleyebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Öte yandan, teknoloji analistleri de gençlerin bu tür engelleri aşmak için sanal özel ağlara (VPN) başvurabileceğine dikkat çekiyor. Hükümet ise şu aşamada genel internet güvenliği ve gizlilik gerekçeleriyle VPN kullanımına yönelik bir kısıtlama getirmeyi düşünmediğini açıkladı.

Yasa tasarısı yıl sonunda parlamentoda

Hükümet, yapay zeka destekli sohbet botlarının güvenli kullanımına yönelik ek tedbirleri de içeren bu yeni yasal düzenlemeyi 2026 yılının sonuna kadar parlamentoya sunmayı planlıyor.

Hedef, bu kısıtlamaların önümüzdeki yılın ilkbaharında yürürlüğe girmesi planlanan 16 yaş altı sosyal medya yasaklarıyla eş zamanlı olarak hayata geçirilmesi yönünde.