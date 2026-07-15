Türkiye dünyanın en çok ziyaret edilen 4’üncü ülkesi oldu

Küresel turizm pazarında son yıllarda yakaladığı büyüme ivmesini sürdüren Türkiye, uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı.

Dünyanın önde gelen veri ve araştırma platformlarından World Population Review tarafından açıklanan en güncel turizm verileri, Türkiye'nin dünya genelinde en çok tercih edilen destinasyonlar arasındaki güçlü konumunu tescilledi.

Türkiye, ulaştığı ziyaretçi sayısıyla İtalya, Meksika, Birleşik Krallık ve Almanya gibi turizmin geleneksel liderlerini geride bırakmayı başardı.

Hem ziyaretçi hem de gelir artışı

Açıklanan veriler kapsamında Türkiye, bir yılda ağırladığı 60,6 milyon turistle küresel sıralamada dördüncü basamağa yükselirken, bu başarısını ekonomik olarak da taçlandırdı.

Ziyaretçi sayısındaki bu artışla birlikte Türkiye, hanesine tam 56,28 milyar dolar yıllık turizm geliri yazdırarak sektörün ekonomiye sunduğu katma değeri bir kez daha ortaya koydu.

Küresel liderlik yarışında son durum

Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri listesinin zirvesindeki rekabet ise tüm hızıyla sürüyor.

Listenin ilk sırasında 102 milyon turist ve 76,97 milyar dolar gelirle Fransa yer alıyor.

Fransa'yı, 93,8 milyon ziyaretçi ve 106,50 milyar dolar gelirle İspanya takip ediyor.

Üçüncü sırada bulunan Amerika Birleşik Devletleri ise 73,4 milyon turist ağırlamasına rağmen, elde ettiği 215,04 milyar dolarlık turizm geliriyle bu alanda finansal liderliğini koruyor.

Dünyada ve Akdeniz havzasının en güçlü turizm merkezlerinden biri haline gelen Türkiye, zengin kültürel mirasıyla küresel zirveye doğru ilerleyişini sürdürüyor.