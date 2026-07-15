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Dünya
AA 15.07.2026 15:36

Fransa'da su kullanımına kısıtlama getirildi

Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Monique Barbut, olağanüstü kuraklık döneminden geçen ülkede su kullanımına kısıtlama getirildiğini belirtti.

Fransa'da su kullanımına kısıtlama getirildi

Ulusal basındaki haberlere göre, Barbut, bakanlığın kriz birimi toplantısında ülkedeki kuraklık durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Barbut, Fransa'nın olağanüstü ve son derece endişe verici bir kuraklık döneminden geçtiğini kaydederek, ülkede erken bir dönemde su kısıtlamaları görüldüğünü kaydetti.

Şu anda ülkedeki 99 ilde kısmen veya tamamen su kullanımına yönelik kısıtlamalar uygulandığını belirten Barbut, bu durumun Fransa ana karasının tamamını kapsadığını söyledi.

"Ükede kuraklık yaşanması son derece endişe verici"

Barbut, bu illerden 43'ünün su konusunda "kriz" seviyesinde bulunduğunu, dolayısıyla buralarda ikamet eden vatandaşların suyu yalnızca öncelikli konularda kullanabildiğini vurguladı.

İlkbaharda yağışların mevsim normallerinde seyretmesine rağmen ülkede kuraklık yaşanmasını son derece endişe verici olarak nitelendiren Barbut, iklim değişikliğinin su döngüsünde ciddi düzensizliklere yol açtığını savundu.

Barbut, su kısıtlamalarına ilişkin ülke genelinde 206 valilik kararı alındığını aktardı.

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Fransa İklim Değişikliği Kuraklık Su
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