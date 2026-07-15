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Dünya
AA 15.07.2026 12:28

Bahreyn ordusu: İran tarafından düzenlenen çok sayıda hava saldırısını önledik

Bahreyn ordusu, hava savunma sistemlerinin, İran tarafından düzenlenen çok sayıda hava saldırısını önlediğini duyurdu.

Bahreyn ordusu: İran tarafından düzenlenen çok sayıda hava saldırısını önledik

Bahreyn Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Bahreyn'de "sivilleri hedef alan sistematik saldırgan tutumunu" sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin, sabah saatlerinde İran'dan atılan füze ve insansız hava araçlarını (İHA) önleyerek imha ettiği, tüm silah ve birliklerin ülkeyi savunmak için en yüksek hazırlık seviyesinde olduğu ifade edildi.

Vatandaşlar ve ülkede yaşayanlardan dikkatli olmaları, İran saldırılarının kalıntılarından kaynaklanmış olabilecek yabancı veya şüpheli cisimlere yaklaşmamaları ve bunları derhal yetkili makamlara bildirmeleri istendi.

Açıklamada ayrıca, İran’ın füze ve insansız hava araçlarını sivilleri ve özel mülkleri hedef almak amacıyla kullanmasının uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu belirtildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından daha önce yapılan açıklamada, sirenlerin yeniden devreye alındığı belirtilerek, halka sakin olmaları ve en yakın güvenli noktalara gitmeleri istenmişti.

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Bahreyn İran ABD
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