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Gündem
TRT Haber, AA 14.07.2026 18:28

Emine Erdoğan'dan vefat eden eski Katar Emiri için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, vefat eden eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'ye Allah'tan rahmet diledi.

Emine Erdoğan'dan vefat eden eski Katar Emiri için başsağlığı mesajı

Eski Katar Emiri Hamad bin Halife Al Sani için taziye ziyaretinde bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulunduk. Yüce Allah'tan Şeyh Hamad bin Halife El Sani'ye rahmet niyaz ediyor, değerli dostum Şeyha Moza Bint Nasır başta olmak üzere, dost ve kardeş Katar halkına en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

 

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