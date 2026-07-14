İletişim Başkanı Duran: Hafızasını diri tutan milletler geleceğini sağlam inşa eder

İletişim Başkanı Duran, 15 Temmuz darbe girişimine karşı gösterilen kahramanca direnişin 10. yılı vesilesiyle İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan yeni yayınlar ve yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"İrade Bizim Zafer Bizim" vurgusuyla açıklama yapan Duran, 15 Temmuz'u milletin bağımsızlığına ve milli iradesine sahip çıkma kararlılığının tarihe altın harflerle yazıldığı kutlu bir direniş olarak nitelendirdi.

"Tarihi hakikati doğru şekilde kayıt altına alıyoruz"

Bu büyük mücadelenin hafızasını canlı tutmanın ve gelecek nesillere aktarmanın önemine değinen Duran, şunları kaydetti;

Bu büyük mücadelenin hafızasını canlı tutmak, tarihi hakikati doğru şekilde kayıt altına almak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10. yılı dolayısıyla hazırlanan eserlerle; milletimizin destansı direnişini, aziz şehitlerimizin fedakârlığını, kahraman gazilerimizin mücadelesini ve millî iradenin zaferini farklı boyutlarıyla kayıt altına alıyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdim yazısını kaleme aldığı “10. Yılında 15 Temmuz Destanı: Hafıza, Direniş ve Gelecek” başta olmak üzere hazırlanan yayınlar, ortak hafızamızın güçlenmesine önemli katkılar sunmaktadır. “10. Yılında 15 Temmuz Destanı: Hafıza, Direniş ve Gelecek” ile “Halkın Gücünün Üstünde Bir Güç Yoktur: 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi” kitaplarının yanı sıra, İletişim ve Diplomasi Dergisi ile Ayın Tarihi Dergisi’nin özel sayıları; 15 Temmuz’u tarihî, siyasi, toplumsal ve iletişim boyutlarıyla ele alarak ortak hafızamıza kalıcı katkılar sunmaktadır.

Hafızasını diri tutan milletler, geleceğini de sağlam temeller üzerinde inşa eder. 15 Temmuz’u doğru anlamak, doğru anlatmak ve gelecek nesillere aktarmak; demokrasimize, milli irademize ve ortak geleceğimize sahip çıkma sorumluluğumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu bilinçle, 15 Temmuz’un hafızasını yaşatmaya ve milletimizin demokrasi mücadelesini her yönüyle kayıt altına almaya kararlılıkla devam edeceğiz.