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Gündem
TRT Haber 14.07.2026 06:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı dolayısıyla Katar'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, programları kapsamında Katar'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani tarafından karşılandı.

Uzun süredir tedavi gören eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin dün 74 yaşında hayatını kaybettiği açıklanmış ve Doha'daki Lusail Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a taziye ziyareti

Şeyh Hamed'in vefatı nedeniyle ülke genelinde 4 günlük resmi yas ilan edilmişti.

1995-2013 yıllarında görev yapan eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani, 2013'te yönetimi oğlu Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’ye devretmişti.

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