Parçalı Bulutlu 23.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber, Reuters 14.07.2026 18:09

Trump: Hürmüz Boğazı İran hariç herkese açık

ABD Başkanı Donald Trump, "Hürmüz Boğazı, İran dışında tüm gemi trafiğine açık" açıklamasını yaptı.

Trump: Hürmüz Boğazı İran hariç herkese açık

Trump, "İran’a tam abluka uygulayacağız, ancak bu sadece İran limanlarına gelen ve giden gemilerle veya İran kargosuyla ilgili herhangi bir şey taşıyan gemiler için geçerli olacak." dedi.

ABD Başkanı, "Orta Doğu liderleriyle yaptığımız son derece verimli görüşmelere dayanarak, çeşitli Körfez Devletlerinin ABD ile yapacakları Ticaret ve Yatırım Anlaşmalarının, %20’lik ABD Geri Ödeme Ücretinin (Boğaz geçiş ücreti) yerini almasına karar verdim. Bu yatırımlar muazzam olacak ancak aynı zamanda onlar ve gelecekleri için olağanüstü derecede faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Donald Trump ayrıca, "Bu yeni yatırımlar bu rakamı daha da artıracak ve fabrikaların, tesislerin ve ekipmanların tarihi seviyelerde ABD’ye akın ettiğini göreceğiz; bu da milyonlarca yüksek ücretli Amerikan iş imkanı yaratacaktır! Amerika yeniden kazanıyor, daha önce hiç olmadığı kadar kazanıyor." dedi.

ETİKETLER
ABD Donald Trump Hürmüz Boğazı İran
Sıradaki Haber
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola salgınında vaka sayısı 1926’ya yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:52
İsviçre'de 'Milli İrade ve Demokratik Direnç: 10. Yılında 15 Temmuz' programı yapıldı
19:16
Mustafa Destici: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında adalet yerini bulacak
19:30
İran'ın Keşm Adası’nda patlama sesleri duyuldu
18:42
Kuveyt'te hava savunma sistemleri devreye girdi
18:39
İletişim Başkanlığı'ndan '15 Temmuz'un 10. Yılında: İrade Bizim Zafer Bizim' paneli
18:32
Emine Erdoğan'dan vefat eden eski Katar Emiri için başsağlığı mesajı
Kars'ta sulak alanlar yaban kuşlarıyla şenlendi
Kars'ta sulak alanlar yaban kuşlarıyla şenlendi
FOTO FOKUS
Osmaniye'nin gururu: Koca yürek Abdullah
Osmaniye'nin gururu: Koca yürek Abdullah
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ