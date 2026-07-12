“Bir Destandır 15 Temmuz” radyo tiyatrosu TRT Dinle’de

TRT Dinle, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla hazırlanan özel yapımlarla milli hafızayı yaşatmaya devam ediyor. Bu kapsamda dinleyiciyle buluşacak "Bir Destandır 15 Temmuz" adlı Arkası Yarın projesi, vatan sevgisi, kahramanlık, gazilik ve şehitlik ruhunu etkileyici bir anlatımla ele alıyor. 11 bölümden oluşan yapım, tarihi olayları dramatik kurgusuyla buluştururken dinleyicileri 15 Temmuz gecesinin unutulmayan atmosferine tanıklık etmeye davet ediyor.

Üç gencin gözünden milli direniş hikâyesi

Yazar Yusuf Dursun'un kaleme aldığı "Bir Destandır 15 Temmuz" eseri, İstanbul'da bir Anadolu Lisesi'nde eğitim gören Kağan, Çağdaş ve Hülya'nın dostluğu üzerinden ilerleyen etkileyici bir hikâye sunuyor. 15 Temmuz gecesinde yaşanan darbe girişimiyle birlikte gençler ve aileleri, halkın gösterdiği tarihi direnişin bir parçası olurken, aynı saatlerde bir askerî kışlada vatansever askerlerle darbeciler arasında yaşanan mücadele de dinleyiciye aktarılıyor.

Güçlü yapım ekibi ve geniş seslendirme kadrosu

TRT İstanbul Radyosu Ayazağa stüdyolarında kaydedilen projenin yönetmenliğini İskender Bağcılar üstlenirken, efekt tasarımını Ersin Temelli gerçekleştirdi. Yapımcılığını Nevim Yılmaz ve Muhammet Emre Buruşuk'un üstlendiği eser; Aziz Güngör, Taner Turan, Ali Rıza Kubilay, Esra Şaşmaz, Sezin Zor ve Türk tiyatrosu ile seslendirme dünyasının birçok değerli ismini aynı projede buluşturuyor.

TRT Dinle'de ücretsiz olarak dinlenebilecek

TRT'nin köklü Arkası Yarın geleneğini sürdüren "Bir Destandır 15 Temmuz", yalnızca tarihi bir olayı anlatmakla kalmıyor; millet olma bilincini, dayanışmayı ve vatan sevgisini de güçlü diyaloglarla dinleyiciye hissettiriyor. TRT Dinle, 15 Temmuz marşları ve türkülerini içeren çalma listesi, o unutulmaz gecenin tanıklıklarını anlatan Kahramanların Dilinden 15 Temmuz podcasti gibi yayınları ücretsiz bir şekilde dinleme imkanı sunuyor.

15 Temmuz’un destansı hikâyesini anlatan yapımlar tabii’de

TRT’nin dijital platformu tabii, 15 Temmuz konulu belgesel, dizi ve filmleri izleyicilerle buluşturuyor. Demokrasi mücadelesini, milli birlik ruhunu ve o gece yaşanan fedakârlıkları farklı bakış açılarıyla ele alan yapımlar, yakın tarihin önemli dönüm noktalarından birini ekranlara taşıyor. Gerçek olaylardan ilham alan bu içerikler, toplumsal hafızanın canlı tutulmasına katkı sunarken milli direniş ruhunu da yeni nesillere aktarmayı amaçlıyor.