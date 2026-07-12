FETÖ ile bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli

Dijital mecralarda yürütülen terör propagandası, dezenformasyon faaliyetleri ve psikolojik harekât girişimlerine karşı ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışmalar kesintisiz sürdürülüyor.

İletişim Başkanlığının koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) ortak çalışmaları sonucu, son bir ay içinde FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2 bin 702 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbirleri uygulandı.

Son iki ayda gerçekleştirilen teknik incelemeler ve dijital ağ analizleri sonucunda ise terörizmi öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan ve Türkiye'ye yönelik psikolojik harekât faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen bin 652 sosyal medya hesabı hakkında da Adalet ve İçişleri bakanlıkları başta olmak üzere ilgili kurumların koordinasyonuyla hukuki ve idari işlemler başlatıldı, bu hesaplara yönelik erişim engeli kararları uygulandı.

"Tüm terör örgütlerine karşı mücadele aynı kararlılıkla sürüyor"

Açıklamada, yapılan analizlerin terör örgütlerinin yalnızca fiziki alanda değil, dijital platformlarda da organize ve sistematik şekilde propaganda faaliyetleri yürüttüğünü ortaya koyduğu belirtilerek, manipülasyon, algı yönetimi ve dezenformasyon yoluyla toplumsal huzur, milli birlik ve kamu düzeninin hedef alındığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde terörle mücadelenin sahada, sınır ötesinde ve dijital mecralarda aynı kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, dijital alanın milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu belirtilerek, terör örgütlerinin sosyal medya ve dijital platformları propaganda, eleman temini, finansman, dezenformasyon ve psikolojik harekât amacıyla kullanmalarına izin verilmeyeceğinin altı çizildi.

İletişim Başkanlığı, ilgili kurumlarla birlikte dijital ekosistemin izlenmeye devam edileceğini, milli güvenliği hedef alan tehditlere karşı gerekli tedbirlerin alınacağını ve vatandaşların dezenformasyona karşı doğru bilgiyle buluşturulmasının sürdürüleceğini aktardı.

Açıklamada ayrıca, bu yıl 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünün idrak edildiği hatırlatılarak, devletin FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini aynı kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.