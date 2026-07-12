İsrail destekçisi ABD'li Senatör Lindsey Graham öldü

Graham'ın ofisinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, 2003'ten bu yana Senatoda görev yapan 71 yaşındaki Graham, dün gece "kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık" sonucu öldü.

ABD Başkanı Donald Trump'a yakın siyasi isimlerden olan ve savunma ile dış politika konularında Cumhuriyetçi Partinin önde gelen isimleri arasında gösterilen Graham, 10 Temmuz'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmüştü.

Gazze'ye saldırıları savunuyordu

Graham, özellikle İsrail'e verdiği güçlü ve koşulsuz destekle tanınıyordu. İsrail'in Gazze'ye saldırılarını açık biçimde savunan Graham, birçok kez ABD'nin İsrail'e askeri ve diplomatik desteğinin artırılması çağrılarında bulunmuştu.