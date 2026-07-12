Türkiye’nin F-35 hamlesi Yunanistan ve İsrail’i panikletti: Bu ulusal bir yenilgi

Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi’nde, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'nin F-35 tedarikine ilişkin olumlu mesajları Yunanistan'da ve İsrail’de endişe yarattı.

Yunanistan eski Başbakanı Aleksis Çipras, katıldığı bir konferansta, Türkiye'nin askeri tedarik süreçlerindeki ilerlemeleri ve ABD ile olan ilişkilerini değerlendirdi, son zamanlarda yaşanan gelişmeleri ulusal bir yenilgi olarak değerlendirdiğini açıkladı.

Çipras, "Son günlerde F-35'lerle ilgili yaşanan gelişmeyi ben ulusal bir yenilgi olarak nitelendiriyorum. Bu, sorumluluğunu bizzat Yunanistan Başbakanı'nın taşıdığı ulusal bir yenilgidir" dedi.

Yunan basınında da NATO Zirvesi’nin ardından yorumlar devam ediyor. Ta Nea gazetesi, “İki müttefikin yakınlaştığını, Türkiye'nin Avrupa güvenlik mimarisine girdiğini ve Orta Doğu'da rol üstlenmek istediğini” yazdı; “Atina için sorun işte burada başlıyor” yorumunu yaptı.

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maariv ise, NATO Zirvesi'nin ardından yayımladığı kapsamlı analizde Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası alanda artan etkisini mercek altına aldı.

Gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın zirve kapsamındaki temaslarının Tel Aviv'de yakından takip edildiğini belirtti; yaşanan diplomatik tabloyu "Türkiye'den tokat yedik" sözleriyle değerlendirdi.