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Dünya
AA/Reuters 12.07.2026 05:42

İran, Körfez'deki ABD üslerini hedef aldı

ABD'nin İran'a yönelik son saldırısının ardından İran, bölgedeki ABD üslerine yönelik saldırılar düzenledi. Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da hava savunma sistemleri devreye girdi.

İran, Körfez'deki ABD üslerini hedef aldı
[Fotograf: AA]

İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırısı sonrası bölge ülkelerinde sirenler çaldı.

Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin ülke hava sahasına yönelik "düşman hedeflerine karşı" müdahalede bulunduğunu duyurdu.

Kuveyt ordusunun sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, "Silahlı kuvvetlerimiz, şu anda Kuveyt hava sahasında düşman hava hedeflerine karşı müdahalede bulunmaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, saldırının kaynağına ve niteliğine ilişkin bir bilgiye yer verilmezken, duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin "düşman saldırılarını" önlemesinden kaynaklandığı belirtildi.

Katar Savunma Bakanlığı, ülkeye yönelik füze saldırılarının sürdüğünü bildirdi

Katar Savunma Bakanlığı, ülkeye yönelik devam eden füze saldırıları nedeniyle hava savunma sistemlerinin aktif hale geldiğini belirtti.

Katar'da füze saldırısı sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından bölge sakinlerinin telefonlarına "ulusal acil durum" uyarısı gönderildi.

İran'dan düzenlenen füzeler nedeniyle hava savunma sistemlerinin aktif hale geldiği Katar'da başta başkent Doha olmak üzere birçok bölgede patlama sesleri duyuldu.

Öte yandan Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, hava savunma sistemlerinin füze saldırıları nedeniyle devreye girdiği ifade edildi.

Katar Savunma Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada Katar Silahlı Kuvvetlerinin ülkeyi hedef alan füze saldırısını etkisiz hale getirdiğini belirtmişti. Saldırının niteliği, fırlatılan füze sayısı ya da olayın meydana geldiği bölgeye ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmamıştı.

Bahreyn'de İran saldırıları nedeniyle bir kez daha sirenler çaldı

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran saldırıları nedeniyle ülke genelinde bir kez daha sirenlerin çaldığını duyurarak halka güvenli bölgelere yönelmeleri çağrısında bulundu.

Bahreyn İçişleri Bakanlığının, sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, saldırılar nedeniyle ülke genelinde bir kez daha sirenlerin çaldığı belirtildi.

Açıklamada, halktan sakin olmaları, en yakın güvenli yere yönelmeleri ve haberleri resmi kanallardan takip etmeleri istendi.

Bakanlık kısa bir süre önce, ülkeyi hedef alan saldırılar nedeniyle sirenlerin çaldığını duyurmuştu.

ABD İran'a saldırı başlattı
ABD İran'a saldırı başlattı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, "yabancı müdahalenin yol açtığı istikrarsız güvenlik durumu nedeniyle, Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını" duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda bir ticari geminin hedef alınması sonrası İran'a karşı bir dizi saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

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ABD İran Bahreyn Kuveyt Birleşik Arap Emirlikleri Katar
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